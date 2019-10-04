Врачи рассказали, когда лучше делать прививку от гриппа

Осень всегда приносит не только холодную погоду, но и всевозможные простудные заболевания. Чтобы не подхватить грипп, лучше не тянуть и привиться перед началом сезона. Об этом рассказала главный врач центра Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир.

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«Сезон гриппа продолжается с октября по апрель. В идеале вакцинация должна проходить за две недели до этого, то есть в сентябре, поскольку организму требуется две недели, чтобы развить иммунитет к вирусу», — сказала Насир РИА «Новости».

При этом она добавила, что привиться от болезни можно не только в начале осени, ведь сделать укол «никогда не поздно».

Прививки не следует делать при высокой температуре, лучше сначала выздороветь или посоветоваться с врачом. Привиться во время болезни можно, только если у вас насморк или не сильный кашель.

Вакцинацию может проходить любой начиная с 1,5 года. Пожилым людям такая защита от гриппа наиболее необходима, так как с возрастом иммунитет слабеет

«Прививка от гриппа особенно важна для тех, кому 65 и старше, из-за существующего риска развития серьезных осложнений от гриппа», — пояснил медик из Центра по контролю и предотвращению заболеваний США Скотт Поли.

Насир также подчеркнула, что прививка не дает 100% гарантии, что человек не заболеет, но сделать ее все равно необходимо.

«Мы не можем предсказать, насколько эффективной будет вакцина, никто не может предсказать этого. Но суть в том, что всегда лучше быть защищенным, поскольку, даже если она не эффективна на 100%, она будет эффективна на 60%, а это лучше, чем ноль», — сказала она.