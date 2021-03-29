Врачи рассказали, когда днем можно сделать перерыв на сон

Эксперты рассказали, сколько нужно спать, чтобы чуствовать себя здоровым. Также они оценили возможность замены ночного сна дневным.

Ученые подсчитали, что для каждого возрастого сегмента существует своя норма пребывания во сне. Больше всего это нужно новорожденным, для которых нормально нахождение в дреме от 14 до 17 часов. Младшим школьникам будет достаточно 9-11 часов, подроткам от 8 до 10. Взрослым потребуется 7-9 часов, пожилые люди должны спать в диапазоне от 7 до 8, об этом «МИР 24» рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков.

Также, по мнению специалиста, дневной сон обходится организму проблемами со здоровьем, потому что днем человек спит намного хуже по ряду факторов. Во-первых, днем наше тело имеет более высокую температуру, а также на качество сна днем влияет сниженная выработка мелатонина. Поэтому людям, которые собираются спать днем, разрешается выпить мелатонин перед предполагаемым сном.

Однако, по словам ученых, днем есть время, когда можно попытаться сделать короткий перерыв. Оно находится в промеждутке между 12 часами дня и 15 часами.