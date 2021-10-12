Врачи рассказали, какие средства наиболее эффективны в борьбе с артритом и подагрой

Побороть болевые ощущения при артрите и подагре способны крапива и кайенский перец. При чем сделать средства из этих ингредиентов можно в домашних условиях. Об этом рассказала Pravda.Ru со ссылкой на медпортал Food.News.

По мнению специалистов, чай из крапивы может быть эффективен в борьбе с подобными заболеваниями. Заваривать его можно из сушеной травы или свежих листьев. Пить это средство можно горячим или охлажденным. Также возможно делать компрессы, чтобы побороть боль в суставах.

Из кайенского перца же можно сделать мазь для местного применения. Капсаицин, который содержится в этом веществе, способен «обманывать» мозг, вызывая местное раздражение кожи. После чего мозг отвлекается от источника боли, передали Nation News.

Для изготовления мази необходимо смешать две столовые ложки кайенского перца с половиной стакана ланолина или кокосового масла. Такую смесь необходимо нанести на больные суставы.

Также можно сделать ножную ванночку из перца. Необходимо смешать половину чайной ложки этого вещества с одним стаканом яблочного уксуса, а после добавить получившуюся смесь в тазик с теплой водой. Ноги стоит подержать в этой ванночке 20 минут, а после ополоснуть.