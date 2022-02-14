Врачи рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии рака

Часто наличие рака можно выявить по одному признаку. У людей, которые страдают от онкологических заболеваний, могут возникать необъяснимые боли в различных частях тела. Таким мнением поделился британский врач-онколог Амен Сибтейн. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на Daily Express.

При этом подобная боль держится от трех недель и более. Чаще всего подобное ощущение возникает в костях. Специалист посоветовал срочно обратиться к врачу при наличии подобных симптомов.

Также о том, что человек заболел раком, может говорить постоянная усталость, обильное потоотделение ночью, появление припухлостей в разных частях тела. Кроме того, появляется необоснованное вздутие живота, постоянный кашель. Больным раком часто становится тяжело глотать, передало ИА НСН.

Ранее медики рассказали о неочевидных признаках развития рака. К подобным симптомам они отнесли беспричинный кашель в течение нескольких недель, а также изжогу и зуд вокруг родинки.