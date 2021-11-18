Врачи рассказали, какие противокоронавирусные меры являются самыми эффективными

Ученые из Великобритании, Китая и Австралии провели исследование, в ходе которого выяснили, что ношение масок является самым эффективным средством борьбы с коронавирусом. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Общественной службой новостей» прокомментировал это заявление.

Исследование ученых показало, что ношение масок снижает риск передачи коронавируса на 53%. Всего в работе приняли участие более 400 тысяч человек. Более 2,5 тысячи из них болели коронавирусом. Врачи подчеркнули, что и после прививки необходимо продолжать мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

"Самая эффективная мера — это прививка. Затем идут маски. Также не надо забывать про меры дистанционирования», — отметил Альтштейн.

Он добавил, что лучше не подходить к другим людям ближе, чем на два метра, и по возможности работать на удаленке.

По мнению Альтштейна, самые опасные места — общественный транспорт и все локации, где наблюдается скопление людей.