Врачи рассказали, какие продукты полезны для почек

Некоторые продукты благоприятно влияют на работу почек. О том, на какую еду стоит обратить внимание, рассказала врач и нутрициолог Мария Тихомирова в беседе с РИА «Новости».

Почки выводят из организма лишнюю жидкость. Кроме того, они отвечают за уровень артериального давления. Чтобы поддерживать их работу в нормальном состоянии, важно соблюдать питьевой режим. Также благоприятной работе этих органов способствует брусника. В этой ягоде содержится вакцинин, фенольные гликозиды, ликопин, флавоноиды, кумарины, эллаговая и другие кислоты, передало РИА ФАН.

«Эта ягода оказывает мочегонное и антисептическое действие. Бруснику употребляют при хронических заболеваниях почек, мочекаменной болезни», — заявила эксперт.

Кроме того, работу почек способны поддерживать специи, такие как тмин, анис, фенхель и укроп. Они обладают спазмолитическим и противовоспалительным действием. Кроме того, эти вещества способны стимулировать работу почек. Кроме того, для почек полезны гранат, апельсины, виноград, лук, чеснок, хурма, арбуз и тыква.