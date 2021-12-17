Врачи рассказали, какие продукты негативно влияют на кишечник

Некоторые продукты крайне негативно сказываются на здоровье человека. Испанский диетолог Эли Гальего рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на газету La Vanguardia.

По словам врача, не стоит употреблять алкоголь и магазинную выпечку. В кексах, печенье, тортах содержатся растительные жиры. Благодаря этому веществу такие продукты хранятся дольше. К дисбалансу в микробиоте и развитию патологий также может привести алкоголь.

«Это один из главных врагов кишечной микробиоты. Токсичный алкоголь способен изменять структуру, он способствует проникновению вредных бактерий во внутренние органы», — отметила эксперт.

Также к интоксикации организма и снижению иммунитета могут привести и газированные напитки. Кроме того, негативно на здоровье кишечника сказываются острая пища и кофе — если человек этим злоупотребляет.