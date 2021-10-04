Врачи рассказали, какие продукты не стоит есть после заражения коронавирусом

После перенесенного коронавируса важно на некоторое время скорректировать свое меню и отказаться от некоторых продуктов. В противном случае можно нанести вред ослабленному организму. Таким мнением поделилась врач-гастроэнтеролог Дарья Овчинникова в беседе с «Газетой.ru».

Специалист отметила, что от коронавируса страдает весь желудочно-кишечный тракт. На него влияют в том числе препараты, которые принимают больные в ходе лечения. Вирус влияет на слизистую оболочку пищевода, желудка и кишечника, что провоцирует отек слизистой. Человек, перенесший COVID-19, может столкнуться с расстройством стула, вздутием, болями в животе и тяжестью в желудке.

Врач-диетолог Александр Андреев подчеркнул, что многие пациенты после коронавируса перестают следить за своим рационом, употребляют жирную, острую пищу и фастфуд.

«К сожалению, это как раз то, что может ухудшить состояние человека. После болезни нужно быть максимально аккуратным в сфере питания и вводить привычные вам жирные продукты очень медленно», — рассказал Андреев.

В первые две недели после болезни лучше всего отказаться продуктов, которые провоцируют вздутие: от квашеной капусты, алкоголя, лактозы, а также глютена. Специалисты посоветовали также исключить вредные продукты, которые прошли обработку, например, шоколад, хлебобулочные изделия, ветчину, котлеты и фаст-фуд.