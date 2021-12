Врачи рассказали, какие привычки губят здоровье печени

Повседневные привычки могут крайне негативно сказаться на здоровье печени. Таким мнением поделились американские врачи из клиники Мэйо. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание Eat This, Not That!

Например, чрезмерное употребление алкоголя способно спровоцировать цирроз печени. Лучше всего пить алкоголь небольшими дозами. Мужчинам без особого вреда для здоровья можно употреблять два напитка в день, а женщинам — один.

Аэрозольные балончики могут также привести к проблемам с печенью. Лучше использовать эти средства в хорошо проветриваемом помещении. При этом во время распыления не лишним будет надеть защитную маску.

Врачи посоветовали пересмотреть свой подход к своему питанию. Стоит свести к минимуму употребление жирной, жареной и соленой пищи.

