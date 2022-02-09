Врачи рассказали, какие фруктовые соки могут привести к смерти

Свежевыжатые или пастеризованные соки могут быть крайне опасны для организма. Специалист по внутренним болезнями Осман Эрк рассказал о негативных свойствах этих напитков. Об этом сообщило «ИноСМИ» со ссылкой на Sözcü.

Врач объяснил, что в таких соках не содержится пищевых волокон. Они нейтрализуют вредное действие фруктозы и глюкозы, которых в этих напитках содержится в избытке. Из-за этого у соков сильно возрастает гликемический индекс, передало РИА ФАН.

При этом по данным ВОЗ, дневная потребность организма в сахаре составляет 30 граммов. Такое количество содержится в маленьком стакане сока.

«Фрукты полезны, но фруктовый сок, свежевыжатый или пастеризованный промышленного изготовления, вреден для здоровья», — отметил медик.

Также соки обладают большим количеством различных добавок. У детей из-за избытка этих веществ может возникнуть гиперактивность, нарушение концентрации внимания или аллергия. Самым тяжелым последствием является рак. У взрослых же может развиться ожирение.