Врачи рассказали, какие эмоции провоцируют набор лишнего веса

Стрессы и недовольство жизнью часто являются причинами набора лишнего веса. Таким мнением поделилась психолог Марина Гладышева, передала «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнула, что с таким недугом зачастую сталкиваются женщины в возрасте, так как у них неудовлетворенность жизнью выражается в большей степени. Свои проблемы они стараются подавить «едой, особенно десертами», передало ИА НСН.

Психолог также обратила внимание на пирамиду потребностей по Маслоу. На нижнем уровне располагаются физиологические потребности и безопасность. Когда человек испытывает стресс, он лишается чувства безопасности и «стремится закрыть самое основное, что его пугает».

«Кто-то, бывает, от горя ест, кто-то от горя, наоборот, худеет. Кто-то ест от радости, чтобы эту радость сделать более насыщенной. Поэтому из-за любых эмоций можно набрать вес», — отметила специалист.

Гладышева заметила, что если человек столкнулся с подобным состоянием, ему следует посетить врача, а также получить консультацию психолога. В данном случае медикаментозное лечение стоит подкреплять терапией.