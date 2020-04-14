Врачи рассказали, какие болезни могут обостриться на самоизоляции

Главная проблема, с которой столкнутся люди, — психологическая. Из-за длительного эмоционального напряжения развиваются вегетососудистые заболевания и депрессивные состояния.

По словам врача, даже после окончания многие будут находиться в стрессовом состоянии. Тут есть один выход — оградить себя от ненужной, давящей информации.

На фоне гиподинамии могут обостриться и сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, венозные застои, заболевания нижних конечностей. Те, кому не удалось изолироваться на дачах, испытывают еще и гипоксию, дающую головные боли и спазмы.

Но есть и плюсы. Изоляция — уникальная возможность для аллергиков провести первую в своей жизни весну без слезящихся глаз и заложенного носа. Алексеева также отметила, что после пандемии мы все выйдем с хорошим иммунитетом, так как большинство людей начали его улучшать.