    18 мая 2020, 12:56

    Врачи рассказали, как выйти из самоизоляции без потерь для здоровья

    Анастасия Кременчугская

    Медики не меньше остальных ожидают отмены режима самоизоляции. Однако они выражают опасность за здоровье людей. Так как после долгих недель неподвижности люди немедленно захотят куда-то побежать. В беседе с Life.ru врачи рассказали, как выйти из-под «домашнего ареста» без потерь для здоровья.

    На данный момент из-за режима самоизоляции многие люди являются малоподвижными, так как все время находятся дома и не выходят за пределы квартиры. Они живут в ожидании, что после карантина начнут снова бегать по делам и вернутся к прежнему образу жизни. Однако врачи не согласны с этим, утверждая, что за время самоизоляции многие стали другими людьми.

    Марина Аплетаева, врач-диетолог, аллерголог-иммунолог, считает, что кроме набора веса, может пострадать печень, тем более, что некоторые сейчас начали увлекаться алкогольными напитками и жирной пищей. Она заявила, что это угроза для нормальной функции печени, возможна токсикация. Кроме того, может быть нарушение оттока желчи, а это может провоцировать желчнокаменную болезнь, образование камней в желчном пузыре.

    Владимир Хорошев, военный врач, кардиолог, ортопед, сердечно-сосудистый хирург, также высказался о вреде малоподвижного образа жизни.

    «В период малоподвижного образа жизни могут исподволь формироваться тромбы в нижних конечностях, которые внешне никак не проявляются. Если сразу активизировать хождение, это опасно, можно попасть в больницу, может возникнуть тромбоэмболия лёгочной артерии, это может привести к очень тяжёлым последствиям вплоть до смерти. Кроме того, опасна аритмия. Есть колоссальная угроза тахикардии, учащения сокращений мышц сердца», — пояснил специалист.

    Врачи советуют заниматься спортом дома, выполняя простые тренировки. Также полезно проветривать комнату, выходить на балкон, гулять и загорать «у окна». Специалисты подчеркивают, что не стоит сразу снимать медицинские маски и перчатки после отмены самоизоляции. Они будут обязательными аксессуарами еще некоторое время.