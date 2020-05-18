Врачи рассказали, как выйти из самоизоляции без потерь для здоровья

На данный момент из-за режима самоизоляции многие люди являются малоподвижными, так как все время находятся дома и не выходят за пределы квартиры. Они живут в ожидании, что после карантина начнут снова бегать по делам и вернутся к прежнему образу жизни. Однако врачи не согласны с этим, утверждая, что за время самоизоляции многие стали другими людьми.

Марина Аплетаева, врач-диетолог, аллерголог-иммунолог, считает, что кроме набора веса, может пострадать печень, тем более, что некоторые сейчас начали увлекаться алкогольными напитками и жирной пищей. Она заявила, что это угроза для нормальной функции печени, возможна токсикация. Кроме того, может быть нарушение оттока желчи, а это может провоцировать желчнокаменную болезнь, образование камней в желчном пузыре.

Владимир Хорошев, военный врач, кардиолог, ортопед, сердечно-сосудистый хирург, также высказался о вреде малоподвижного образа жизни.

«В период малоподвижного образа жизни могут исподволь формироваться тромбы в нижних конечностях, которые внешне никак не проявляются. Если сразу активизировать хождение, это опасно, можно попасть в больницу, может возникнуть тромбоэмболия лёгочной артерии, это может привести к очень тяжёлым последствиям вплоть до смерти. Кроме того, опасна аритмия. Есть колоссальная угроза тахикардии, учащения сокращений мышц сердца», — пояснил специалист.

Врачи советуют заниматься спортом дома, выполняя простые тренировки. Также полезно проветривать комнату, выходить на балкон, гулять и загорать «у окна». Специалисты подчеркивают, что не стоит сразу снимать медицинские маски и перчатки после отмены самоизоляции. Они будут обязательными аксессуарами еще некоторое время.