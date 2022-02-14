Врачи рассказали, как влюбленность сказывается на здоровье человека

Влюбленность в значительной степени способна влиять на жизнь человека. У людей, которые испытывают подобные чувства, изменяется как психологическое, так и физиологическое состояние. Таким мнением поделился врач-эндокринолог Денис Кузнецов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

«Человек становится более чувствительным, он начинает лучше воспринимать собственные эмоциональные сигналы и сигналы окружающей среды. Меняется работа систем мозга, которые отвечают за восприятие боли и радости, — мы начинаем меньше чувствовать боль и больше чувствовать радость», — отметил медик.

При этом, по словам специалиста, влюбленный человек преисполняется мотивацией. Часто люди в начале отношений активно начинают заниматься спортом и избавляются от лишнего веса.

В организме человека, который испытывает чувство любви, вырабатывается больше эндорфинов и окситоцина, а также крепнет иммунитет.

«Любые процессы, которые улучшают наше настроение и делают нас более счастливыми, защищают нас с иммунной точки зрения. Например, доказано, что люди, которые счастливы в браке, в целом болеют меньше, чем люди, которые живут в одиночестве», — заключил Денис Кузнецов.