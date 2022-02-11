Врач рассказала, как вести себя при первых признаках простуды

Сейчас из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса попасть к врачу довольно сложно. Врач-терапевт Татьяна Федосеева в беседе с РИА ФАН рассказала, что делать при первых признаках простуды.

Специалист подчеркнула, что новый штамм довольно легко перепутать с простудой. Поэтому при первых признаках данного заболевания стоит перейти на самоизоляцию. Кроме того, в период болезни необходимо пить больше жидкости, уделять время сну, чтобы набраться сил для борьбы с заболеванием.

«На начальном этапе терапии я рекомендую промывание носа морской водой: около трех-четырех раз в сутки. После промывания необходимо использовать назальные противовирусные и противовоспалительные капли с основным компонентом интерфероном — по две дозы четыре раза в сутки», — рассказала эксперт.

Также поддержать организм во время болезни могут витамины. 1000 мг витамина С стоит употреблять дважды в сутки на протяжении 7-14 дней. Употреблять витамины лучше всего после еды.