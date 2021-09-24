Врачи рассказали, как употребление кефира влияет на сердце

Молочные продукты, в том числе кефир, крайне положительно сказываются на состоянии здоровья. По мнению врачей, такие продукты снижают риск возникновения инфаркта и других патологий сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на научную работу, выдержки из которой привел CNN.

Включение молочных продуктов в рацион благоприятно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Таким образом человек снижает риск возникновения инфаркта. К такому выводу пришли ученые из Сиднея.

При этом самыми полезными для здоровья являются жирные и ферментированные молочные продукты. Лучше всего употреблять в пищу кефир, сыр и йогурты.

Эксперт по питанию Университета Тафтса Элис Лихтенштейн отметила, что эти продукты также влияют на физическую активность людей. Кроме того, при их употреблении снижается потребность курить, уходит лишний вес.

Также, по словам экспертов, благотворное влияние оказывают такие продукты, как рыба и овощи.