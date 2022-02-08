Врачи рассказали, как справиться с одиночеством

В современных реалиях многие люди сталкиваются с одиночеством. Психотехнолог Сергей Маркелов рассказал, как побороть такое состояние. Об этом сообщила «Правда.ру».

По словам специалиста, в первую очередь важно перестать жалеть себя. Врач обратил внимание на тот факт, что одиночество испытывают в основном люди, которые не хотят прилагать усилия и менять ситуацию. Важно делать шаги навстречу себе, например, выходить из некомфортных отношений или обрести хобби.

«Ты где-то не понял себя, где-то не понял людей, где-то не понял бывшего супруга или супругу, дети не поняли тебя, уже выросшие. Просто признай, что нет виноватых. И мир виноват, и ты виноват», — заявил медик.