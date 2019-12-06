  • Врачи рассказали, как справиться с хронической усталостью

    06 декабря 2019, 23:29

    Ирина Нагайникова

    Ученые из Бирмингемского университета в Великобритании рассказали, чем опасен синдром хронической усталости и как с ним справиться. Об этом сообщил сайт «Актуальные новости».

    Отмечается, что синдром хронической усталости может говорить о наличии серьезных заболеваний. Например, он может выступить одной из причин депрессии.

    Как сообщило ИА Nation News, в качестве борьбы с хронической усталостью специалисты рекомендуют прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Однако часто для выхода из этого состояния требуется помощь квалифицированного специалиста.