Врачи рассказали, как справиться с хронической усталостью

Отмечается, что синдром хронической усталости может говорить о наличии серьезных заболеваний. Например, он может выступить одной из причин депрессии.

Как сообщило ИА Nation News, в качестве борьбы с хронической усталостью специалисты рекомендуют прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Однако часто для выхода из этого состояния требуется помощь квалифицированного специалиста.