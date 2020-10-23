Врачи рассказали, как сохранить кожу рук после антисептиков

По словам дерматолога Татьяны Егоровой, антисептик не повредит здоровой коже, если его наносить не больше трех раз в лень. Чтобы не пересушивать руки, она советует выбирать антисептики с глицерином или экстрактом алоэ, а также с меньшим содержанием спирта. «Лучше носить перчатки», — считает врач.

По мнению врача-дерматолога Инны Петросовой, использовать антисептик можно хоть в десять раз чаще — в зависимости от индивидуальных особенностей кожи.

«Я нанесу 30 раз, и мне ничего не будет, а человек с аллергией в анамнезе нанесет один раз — и у него будет раздражение», — пояснила она.

Перчатки, добавила врач, как и дезинфицирующие вещества, нарушают биом кожи. Из-за этого руки начинают сохнуть, шелушиться, на них появляются трещины. Через пять-десять минут после применения антисептика медик советует наносить увлажняющий крем.

Врач-дерматолог Екатерина Надежкина согласна, что некоторые люди могут использовать антисептик «хоть 20 раз в день», а пациентам с дерматитом или псориазом в анамнезе нужно сократить применение таких средств. Она также советует пользоваться кремом от сухости кожи.