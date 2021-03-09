Врачи рассказали, как снизить давление без лекарств

Турецкие врачи рассказали секреты снижения артериального давления без медицинских препаратов. Для улучшения самочувствия они советуют скорректировать пищевой рацион и делать регулярно физические упражнения.

«В первую очередь специалисты рекомендуют сократить потребление соли, ввести в рацион блюда, богатые белком, а также продукты с высоким содержанием калия и флавоноидов», — написало РИА ФАН со ссылкой на турецких специалистов.

При начальной стадии гипертонии лучше отказаться от напитков с кофеином, их следует заменить травяными чаями.

Для нормализации давления турецкие врачи советуют выработать устойчивость к стрессу и снизить его негативное влияние на организм. Лишние переживания, по словам медиков, связаны с выработкой гормонов, которые повышают частоту сердечных сокращений и сужают сосуды. Из-за этого повышается риск повреждения сосудов и могут возникнуть опасные отклонения в кровоснабжении сердца и мозга.

С гипертонией поможет справиться физическая активность. Даже обычные прогулки, по мнению турецких медиков, принесут больше пользы, чем лекарственные препараты.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в беседе с URA.RU перечислил группы людей, состояние которых наиболее зависимо от погоды. Он подчеркнул, что перепады в пять-шесть градусов опасны даже для здоровых людей.