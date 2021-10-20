Врачи рассказали, как распознать коронавирусный кашель

Симптомы коронавирусной инфекции и других респираторных заболеваний, в том числе ОРВИ, очень схожи между собой. Достоверную информацию о возбудителе могут дать только лабораторные тесты. Однако медики в Великобритании проанализировали жалобы пациентов с COVID-19 и выявили некоторые общие моменты, которые помогут распознать коронавирус еще до обращения к врачу.

Опрос медицинских экспертов провело издание Mirror. По полученным данным, около 68% заболевших COVID-19 жалуются на сухой кашель. Зачастую он ощущается как очень глубокий, словно исходящий прямо из легких. Многие пациенты говорят, что при таком кашле не отходит мокрота.

Специалисты обращают внимание, что такой симптом может говорить и о совсем других заболеваниях. Таких, как астма или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Кроме того, сухой кашель может быть вызван даже обычной аллергией или чрезмерным курением.

Врачи отмечают, что наличие этого симптома — действительно повод забить тревогу. Заниматься самолечением в условиях пандемии крайне опасно. Важно помнить, что единственным надежным способом распознать COVID-19 — это ПЦР-тест. Об этом напоминают и в Роспотребнадзоре Подмосковья, где отметили: самодиагностика в осенний период заболеваемости — задача практически нереальная.