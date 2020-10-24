Врачи рассказали, как распознать бессимптомное течение COVID-19

Если COVID-19 протекает у пациента без симптомов, то он может и не знать о своей болезни. Убедиться, что пациент действительно заразился новым типом инфекции, можно только с помощью теста.

Об этом Ura.ru рассказал профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Он подчеркнул, что в таком случае тестирование является единственным способом, который позволит распознать заражение. Однако даже тесты не могут подтвердить заражение со стопроцентной точностью.

«Когда человек уже переболел, тогда тест на коронавирус ничего не покажет, нужно проверять на антитела», — пояснил специалист.

Аграновский также отметил, что у пациентов, которые переболели COVID-19 без симптомов, не должно появиться никаких долгосрочных последствий для здоровья. Он уверен, что осложнения в виде миокардита или выпадения волос появятся у пациентов, у которых заболевание протекало в тяжелой форме. Такие осложнения происходят из-за того, что коронавирус проникает глубоко в ткани органов больного.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 42 миллионов случаев заболевания COVID-19. Из них свыше 1,1 миллиона человек скончались. В России, по последним данным, подтвердили заражение у более 1,4 миллиона человек, из которых погибли 26 тысяч заболевших.