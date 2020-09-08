Врачи рассказали, как рак посылает своих «агентов» во все органы

Алексей Масчан, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, заявил, что при удалении опухоли на ранней стадии, она все равно может вернуться спустя время — риск никуда не девается.

«Метастаз — это процесс, когда от основной опухоли отрываются отдельные клетки или кусочки и вместе с кровотоком или лимфотоком они переносятся в другие органы. Там они образуют новые очаги. Даже одна-единственная опухолевая клетка, которая живет где-то вне основного поражения, может стать источником рецидива через много лет», — пояснил он.

Он подчеркнул, что раковые клетки «могут создавать себе комфортные условия для проживания в других органах» во время передвижения по организму. Чем выше стадия заболевания, тем больше раковых клеток в организме, именно поэтому на ранних сроках избавиться от них легче.

Александр Братик, врач-онколог, рассказал, что есть опухоли, у которых есть «любимые» органы метастазирования. Рак простаты может развиваться в костной ткани, рак желудка — в яичниках (у женщин), а меланома — в головном мозге.