Врачи рассказали, как предотвратить возрастную потерю зрения

Многие люди с возрастом начинают терять зрение. Обычно такие изменения возникают после 40–45 лет. Врач-офтальмолог, медицинский консультант Essilor Academy Ольга Булгакова рассказала о способах сохранить зрение, передала «Вечерняя Москва».

Специалист посоветовала регулярно обращаться к врачу-офтальмологу. При этом совершать такие визиты желательно не реже одного раза в год. Таким образом получится вовремя обнаружить заболевания, если таковые появятся.

Также, по словам специалиста, большое влияние на зрение оказывает правильное питание и занятия спортом. Булгакова отметила, что важно достаточно времени проводить на открытом воздухе.

«Рацион должен быть сбалансированным и насыщенным витаминами. Особенно полезны овощи и фрукты с высоким содержанием витамина А: морковь, шпинат, тыква, батат, абрикосы. Также нужно чаще гулять на свежем воздухе и заниматься спортом», — отметила эксперт.

Врач посоветовала также не работать в темноте и использовать специальные компьютерные очки с защитой от синего света монитора. Монитор же должен располагаться на расстоянии вытянутой руки от глаз.