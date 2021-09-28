Врачи рассказали, как повышенный холестерин может привести к смерти

Повышенный уровень «плохого» холестерина как правило не ощущается человеком. Однако он повышает риск возникновения инсультов и инфарктов. Врачи рассказали, кому стоит особенно внимательно относится к своему здоровью, передал сайт kp.ru.

«По данным исследования „Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах РФ“ четвертая часть наших подростков в возрасте 15-19 лет уже имеет повышенный уровень холестерина. Это как раз те люди, которые в 30-40-50 лет, в работоспособном возрасте, уже будут иметь и ишемическую болезнь сердца, и, возможно, инфаркты, инсульты, необходимость хирургического лечения», — рассказал член правления Национального общества по изучению атеросклероза профессор Геннадий Коновалов.

По мнению специалистов, от повышенного холестерина страдают по меньшей мере 60% россиян. Кроме того, с этим связана большая часть преждевременных смертей в стране. Врачи предупредили также о том, что если после инфаркта удалось выжить, крайне велик риск осложнений.

Больше всего риску развития инфаркта миокарда подвержены люди, страдающие от сахарного диабета, артериальной гипертонии и курильщики, предупредили врачи. Однако самым решающим фактором является повышенный уровень холестерина. Необходимо внимательно следить за его уровнем и всеми способами стараться понизить.