Врачи рассказали, как побороть ипохондрию

В период пандемии многие люди стали испытывать повышенную тревожность в связи со своим здоровьем. Психолог Эльнара Кузнецова в беседе с «Москвой 24» рассказала, как побороть это состояние.

В первую очередь врач посоветовала избегать постоянных разговоров о здоровье. Врача в целях профилактики посещать стоит, однако не нужно делать это слишком часто. Свой досуг же необходимо разнообразить интересными занятиями.

«Постарайтесь разобраться, что приносит удовольствие телу: горячая ванна, физические нагрузки, вкусная еда, прогулки. Вспомните, что нравилось раньше, и маленькими шагами претворяйте в жизнь то, что прежде доставляло приятные чувства», — отметила специалист.

Врач посоветовала обратиться к специалисту, если с постоянными мыслями о болезнях не удается справиться. Чаще всего многие ощущения в организме не являются свидетельством каких-либо заболеваний. Медик подчеркнула, что неприятные ощущения могут возникать даже в здоровом организме, передал NEWS.ru.