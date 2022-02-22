Врачи рассказали, как ожирение влияет на развитие рака

Ожирение значительно увеличивает риск развития 13 типов онкологических заболеваний. Такой информацией поделились специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Daily Express.

Медики рассказали, что избыток жира способен посылать сигналы остальным органам. Подобные сигналы заставляют клетки организма делиться чаще. Это, в свою очередь, провоцирует рак.

Однако врачи обращают внимание на тот факт, что от лишнего веса можно избавиться. Они посоветовали правильно питаться, а также вести активный образ жизни.