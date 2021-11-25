Врачи рассказали, как определить высокий уровень холестерина

Повышенный холестерин можно определить по довольно неочевидным признакам. Часто о такой проблеме может свидетельствовать дискомфорт в ногах. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на Daily Express.

К такому выводу пришли специалисты Американского колледжа хирургии. Ученые рассказали, что при высоком уровне холестерина в крови человек может испытывать онемение и чувство покалывания в ногах. Причина этого кроется в том, что бляшки, которые образуются на стенках сосудов, мешают крови поступать в ноги в достаточном количестве.

Кроме того, о подобном недуге могут свидетельствовать также боли и судороги в конечностях. Раны у людей, которые страдают от повышенного холестерина, затягиваются в разы медленнее, чем у здоровых людей. При этом цвет кожи на пальцах ног, голенях и ступнях может измениться.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала, как снизить уровень холестерина. Чтобы снизить уровень «плохого» холестерина, нужно следить за питанием, а также избавиться от лишнего веса, если он есть.