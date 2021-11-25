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    25 ноября 2021, 20:24

    Врачи рассказали, как определить высокий уровень холестерина

    Врачи Американского колледжа хирургии заявили, что высокий уровень холестерина можно определить по ногам

    Арина Бобкова

    Повышенный холестерин можно определить по довольно неочевидным признакам. Часто о такой проблеме может свидетельствовать дискомфорт в ногах. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на Daily Express.

    К такому выводу пришли специалисты Американского колледжа хирургии. Ученые рассказали, что при высоком уровне холестерина в крови человек может испытывать онемение и чувство покалывания в ногах. Причина этого кроется в том, что бляшки, которые образуются на стенках сосудов, мешают крови поступать в ноги в достаточном количестве.

    Кроме того, о подобном недуге могут свидетельствовать также боли и судороги в конечностях. Раны у людей, которые страдают от повышенного холестерина, затягиваются в разы медленнее, чем у здоровых людей. При этом цвет кожи на пальцах ног, голенях и ступнях может измениться.

    Ранее врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала, как снизить уровень холестерина. Чтобы снизить уровень «плохого» холестерина, нужно следить за питанием, а также избавиться от лишнего веса, если он есть.