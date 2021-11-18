Врачи рассказали, как одиночество сказывается на здоровье

Если человек переживает одиночество, то его гены запускают воспалительную реакцию. Также у человека возникает риск развития психических расстройств. Об этом рассказал врач-психиатр, старший преподаватель ИДО РГГУ Константин Лемешко в беседе с «Общественной службой новостей».

«Конечно, и сахар не всегда бывает полезен. Людям порой нужно побыть наедине с собой, в состоянии покоя. Нужно помнить, что дорога ложка к обеду. Известно, что одиночество точно является фактором риска для психических расстройств», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что психическое здоровье может значительно влиять на физическое. При этом психолог Александра Метальникова заявила, что организм одиноких людей сам провоцирует различные заболевания. По ее мнению, в современном мира эта проблема стоит особенно остро, так как люди привыкли заменять живое общение.

«На самом деле важно не принадлежать к паре, а к сообществу, где есть цель и смысл. Сейчас очень немногие пары становится сообществами», — отметила эксперт.