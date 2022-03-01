Врачи рассказали, как обезопасить себя от гриппа и ОРВИ

Зима на финишной прямой, но похоже, сезонная простуда еще не планирует отступать. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 73 регионах России. В Москве и Подмосковье эти показатели пока что без значительных изменений. Врач-педиатр московской сети клиник Наталья Терещенко рассказала, как защитить себя и детей от простудных заболеваний.

Специалист отметила, что дети до года болеют реже. Многие получают грудное вскармливание, они ограничены в контактах и в основном общаются в кругу своей семьи. По мнению медиков, чаще всего это и спасает грудничков от сезонных болезней. Чего не скажешь о подростках. Под обманчивым солнцем они снимают шапки, забывают о теплой одежде. А в результате — насморк, кашель и температура. Чтобы избавиться от таких неприятных ощущений, врачи советуют высыпаться, закаляться и помнить о гигиене.

Источник фото: телеканал «360»

«Если ваш малыш, придя из детского учреждения, не только помоет руки, но и промоет нос, умоет лицо, поменяет одежду на домашнюю, то риск развития инфекционного заболевания после контакта в детском учреждении будет минимальным», — отметила врач-педиатр сети клиник ABC-медицина Наталья Терещенко.

Источник фото: телеканал «360»

Если ребенок все же заболел, не стоит заниматься самолечением. Лучше сразу обратиться к врачу, тем более что сделать это можно онлайн.

«Вы можете подробно объяснить те симптомы, которые есть у ребенка. Врач даст первые рекомендации по режиму дня, по выпаиванию, по диете. Как правильно снижать температуру и когда это требуется, а когда можно подождать, после этого он будет с вами на связи. В данном случае ребенок выздоровеет значительно быстрее и с меньшими последствиями», — сказала Наталья Терещенко.

Источник фото: телеканал «360»

Родителям подростков пример советуют брать с родителей грудничков. Даже если ребенок здоров, не стоит забывать о плановом осмотре — посещать педиатра нужно хотя бы раз год.