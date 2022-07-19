Врачи рассказали, как не заразиться вирусами и инфекцией на российских курортах

Во время отдыха на море существует риск подхватить инфекцию. Врач-терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко и врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказали, как защитить свое здоровье в летний период. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Романенко пояснила, что летом подхватить заболевание возможно из-за испортившихся продуктов, а также во время купания в водоемах. Среди болезней — дизентерия, сальмонеллез, а также ротовирусные и энтеровирусные инфекции. Эксперт посоветовала иметь в своей аптечке жаропонижающие, болеутоляющие, противоаллергические препараты, активированный уголь и средства для обработки ран.

Малышев же рассказал, какой раствор поможет спастись от диареи.

«Если диарея, надо больше пить, лучше всего раствор: на литр воды столовая ложка сахара и чайная ложка соли. До прихода врача этот раствор можно пить часто, но понемножку», — рассказал эксперт.