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    02 октября 2021, 17:41

    Врачи рассказали, как не заразиться коронавирусом в общественном транспорте

    Антон Ишбульдин

    Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, как обезопасить себя от инфекций в общественном транспорте. По его словам, важно соблюдать дистанцию с другими пассажирами, сообщило агентство Ura.ru.

    Врачи рассказали, как не заразиться коронавирусом в общественном транспорте

    Доктор заявил, что, находясь в общественном транспорте, важно дистанцироваться от пассажиров с признаками заболевания. При этом нужно носить защитную маску и перчатки.

    «Долгое время в замкнутом пространстве с людьми, выделяющими вирус в окружающую среду, может быть причиной заражения», — добавил Эдуард Шунков.

    Несколько советов россиянам дал врач-иммунолог Николай Крючков. Он заявил, что в общественном транспорте нужно использовать санитайзеры. Обрабатывать руки необходимо во время долгих поездок, а также после выхода на улицу. Будет полезным также обрабатывать руки перед каждым приемом пищи.

    «Респираторы имеют выпускной клапан без фильтрации, то есть вы очень хорошо в них защищены, но проблема в том, что если вы заразны, вы можете заразить окружающих. Воздух, который вы выдыхаете, в респираторе не проходит фильтрацию», — добавил Крючков и рекомендовал тщательно подходить к выбору защитных средств.

    Санитарный врач Николай Дубинин заявил, что используемые в общественных местах антисептики убивают не только ковид, но и другие подобные вирусы.