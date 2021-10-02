Врачи рассказали, как не заразиться коронавирусом в общественном транспорте

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, как обезопасить себя от инфекций в общественном транспорте. По его словам, важно соблюдать дистанцию с другими пассажирами, сообщило агентство Ura.ru.

Доктор заявил, что, находясь в общественном транспорте, важно дистанцироваться от пассажиров с признаками заболевания. При этом нужно носить защитную маску и перчатки.

«Долгое время в замкнутом пространстве с людьми, выделяющими вирус в окружающую среду, может быть причиной заражения», — добавил Эдуард Шунков.

Несколько советов россиянам дал врач-иммунолог Николай Крючков. Он заявил, что в общественном транспорте нужно использовать санитайзеры. Обрабатывать руки необходимо во время долгих поездок, а также после выхода на улицу. Будет полезным также обрабатывать руки перед каждым приемом пищи.

«Респираторы имеют выпускной клапан без фильтрации, то есть вы очень хорошо в них защищены, но проблема в том, что если вы заразны, вы можете заразить окружающих. Воздух, который вы выдыхаете, в респираторе не проходит фильтрацию», — добавил Крючков и рекомендовал тщательно подходить к выбору защитных средств.

Санитарный врач Николай Дубинин заявил, что используемые в общественных местах антисептики убивают не только ковид, но и другие подобные вирусы.