Врачи рассказали, как не заболеть осенью

Осень — время болезней и плохого самочувствия. Профессор кафедры терапии ГБУЗ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Наталья Распопина рассказала о том, как избежать плохого самочувствия в это время года. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам специалиста, если человек с хроническими болезнями решил вакцинироваться, то в момент прививки они должны находиться в стадии ремиссии. Важно не переохлаждать организм и одеваться по сезону. Однако надевать слишком теплую одежду также будет не лучшим решением.

Чтобы избежать болезней, стоит сбалансированно питаться, употреблять витамины и заниматься спортом. Также врач отметила, что важно не забывать принимать лекарства от хронических болезненей.

«В качестве профилактики перед прививкой можно принимать модуляторы интерферонов, например, Анаферон», — отметила эксперт.

Распопина заявила также, что для укрепления здоровья стоит начать закалять организм. Сделать это можно в любое время, за исключением момента разгара болезни.

«Самый проверенный способ не разболеться: хорошее настроение, позитивный настрой и здоровый образ жизни — все очень банально, но требует от каждого определенных усилий. Увы, но чудодейственной таблетки, которую можно принять, лежа на диване, нет», — заявила специалист.