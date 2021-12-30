Врачи рассказали, как можно снизить риск развития диабета у беременных

Ученые из университета Турку в Финляндии провели исследование, в ходе которого выяснили, что специальная диета способна сократить риск развития гестационного диабета, который возникает во время беременности. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на портал SpringerLink.

По словам специалистов, женщинам стоит разнообразить свой рацион листовыми овощами, ягодами, яблоками, орехами, кефиром, жирной рыбой, цельнозерновым хлебом, крупами, бобовыми, куркумой. Исследование показало, что при соблюдении диеты риск развития заболевания снижается примерно на 27%.