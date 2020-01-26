Врачи рассказали, как лучше начать качаться
«Цель можно достичь в два этапа: начать пытаться набрать мышечную массу в течение нескольких недель, а затем приступить к сжиганию жира», — рассказал врач-диетолог Гильермо Гомес Вера изданию La Vanguardia.
Чтобы нарастить мышцы медики советуют сочетать упражнения со специальным питанием. Стоит добавить в рацион богатые белком продукты. Например, нужно есть яйца. В них содержится аминокислота под названием лейцин, которая помогает расти мышцам.
Также можно есть курицу, так как в ней содержится от двух до трех граммов аминокислоты на каждые 50 граммов мяса. Специалисты уверены, что курица является подходящей альтернативой красному мясу. В случае с вегетарианцами можно добавить в рацион тофу.
Перед самими тренировками диетологи советуют есть бананы, а посте завершения упражнений можно выпить не сладкий натуральный йогурт. Кроме того, разрешается есть бобовые, тунец и авокадо.
Ранее ученые рассказали, что отварное мясо курицы может помочь замедлить старение кожи. Также для этих целей подойдут апельсины, морковь и чеснок.