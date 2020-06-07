Врачи рассказали, как легко перенести жару

В жаркую погоду следует отказаться от жирной пищи, алкоголя и сладких напитков. Это рекомендация от диетолога Марины Аплетаевой.

Кроме того, лучше сократить количество мясных продуктов в рационе — они перевариваются долго, а в жару метаболизм снижается. Вместо этого стоит класть на тарелку больше овощей, так как они содержат влагу и витамин C. Не лишними будут птица, рыба и морепродукты.

Для завтрака подойдет омлет с овощами. Рекомендация для обеда: готовить овощные холодные супы, а колбасу в окрошке заменить на птицу. На ужин можно приготовить птицу, рыбу с овощами, фруктово-ягодный десерт. В жару нужно не забывать про фрукты и ягоды, напомнила диетолог.

«Кроме того, в жаркий период необходимо много пить простой воды, чтобы не было обезвоживания организма», — отметила Аплетаева.

Диетолог рекомендует отказаться от черного чая в пользу зеленого, травяного или фруктового. Кофе желательно наливать в объеме не более одной-двух чашек в день.

Врач, специалист по бегу Алексей Лютых дал советы в плане тренировок. На время яркого солнца лучше отказаться от интенсивного бега, а организму необходимо давать время на восстановление. Нужно не забывать пить воду в жару при больших нагрузках. Врач также посоветовал выбирать для пробежки утренние часы.

Помимо этого во время жары необходимо два-три раза в день проветривать помещение, при необходимости принимать душ. Это совет эксперта Лиги здоровья нации и кардиолога Мехмана Мамедова.