Врачи рассказали, как кесарево сечение влияет на развитие ребенка

Операция кесарево сечение является одной из самым спорных. Из-за пандемии коронавируса количество таких операций значительно возросло. О том, влияет ли кесарево на здоровье и развитие ребенка, рассказали NEWS.ru.

На данный момент в России количество родов с использованием кесарева составляет более 20%. При этом процент таких операций продолжает расти. Врачи заявили, если женщина во время беременности заболевает коронавирусом, риск кесарева или преждевременных родов возрастает на 17%.

По мнению специалистов, подобный способ появления на свет негативно влияет на физическое и психическое здоровье детей, что не раз было доказано в большом количестве научных работ. Ученые пришли к выводу, что дети, которые появились на свет благодаря кесареву, «имеют более высокий риск развития неврологической патологии, болезней органов дыхания, аллергических болезней». При этом есть риск того, что кесарево отразится на интеллекте ребенка.

«Действия ребенка отличаются неуверенными и неточными движениями. В 40% случаев такие дети равнодушны к новому. Это сочетается с эмоциональной возбудимостью и колебаниями настроения. Рожденные естественным путем дети, напротив, активно познают мир», — говорится в статье «Особенности умственного и психомоторного развития детей раннего возраста, рожденных с помощью абдоминального способа родоразрешения».

Однако у такой операции есть ряд преимуществ. С распространением кесарева сечения материнская смертность во время родов сократилась в десять раз, а детская -- в шесть-семь раз.

По мнению акушера-гинеколога, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Владимира Серова такие операции не влияют на здоровье ребенка. Он заявил, что плохое здоровье таких детей спровоцировано болезнями, которые и повлекли за собой рекомендацию к кесареву сечению.