Врачи рассказали, как измерить артериальное давление без тонометра

Артериальное давление возможно измерить без тонометра. Таким мнением поделился врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов в беседе с «Известиями».

Врач заметил, что существует сразу несколько способов узнать артериальное давление без специального устройства. Один из вариантов — ориентироваться на симптомы. Головные боли в затылочной области, головокружение, мелькание мушек перед глазами, тахикардия, неритмичный пульс, тревожное состояние, тошнота могут быть признаками повышенного давления. Если человек столкнулся с гипертоническим кризом, у него может появиться рвота, а также покраснение лица.

Если же давление снижается, больной испытывает слабость, сонливость, сталкивается с снижением работоспособности, частым зеванием и брадикардией.

Также о проблемах с давлением может свидетельствовать сбивчивый пульс. При повышенном артериальном давлений пульс повышается до 90 ударов в минуту и выше. Нормальными показателями являются 60-80 ударов в минуту.