Врачи рассказали, как избежать вредных последствий приготовления шашлыка

По словам заведующего отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфреда Богданова, для этого блюда стоит особенное внимание уделить качеству мяса.

«Я бы рекомендовал соблюдать технологию приготовления: выдерживать сроки, соблюдать правила маринования, прожаривать, выбирать качественные продукты», — указал Богданов.

Он также посоветовал не перебарщивать с уксусом, который именно в это время года может стать тяжелой нагрузкой для организма. То же самое касается майонеза, так как сочетать уксус, майонез и жир ни в коем случае нельзя.

Руководитель научного направления «Оптимальное питание» НИИ питания РАМН Александр Батурин настоятельно порекомендовал хорошо прожаривать мясо, чтобы исключить наличие микробов. При этом шашлык категорически нельзя держать на огне до появления черных корок, а которым содержатся крайне токсичные элементы.