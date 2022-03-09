Врачи рассказали, как дефицит коллагена сказывается на организме

Коллаген является полезным для организма человека соединением: с его помощью возможно поддерживать молодость и красоту организма. Дерматолог Галина Феденкова рассказала, к чему может привести недостаток этого вещества. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалист объяснила, что коллаген принимает участие в образовании соединительной ткани. При этом новообразованная ткань чем-то похожа на пружинки.

«С возрастом эти „пружинки“ сжимаются или рассыпаются, что вызывает появление морщин, заболевания суставов, ухудшение состояния волос, ногтей, сухожилий и прочее», — предупредила врач.

При этом недостаток этого вещества может быть связан вовсе не с возрастными изменениями организма. К такому состоянию приводит также переизбыток глюкозы или нехватка витамина С. По мнению медика, чтобы восполнить недостаток, стоит снизить потребление сахара, а также отказаться от вредных превычек, передали Nation News.

Ранее звезда сериала «Друзья», актриса Кортни Кокс заявила, что отказывается от уколов красоты, которыми пользовалась последние несколько лет. Теперь она хочет стареть красиво без каких-либо вмешательств в организм.