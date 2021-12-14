Врачи рассказали, как бороться с холодовым дерматитом

Холодовой дерматит — крайне неприятное заболевание, при котором кожа на морозе начинает сохнуть и шелушиться, а также возникает раздражение на открытых участках. Доктор Ирина Скорогудаева рассказала, как побороть это состояние, передала «Вечерняя Москва».

Врач сравнил холодовой дерматит с непереносимостью молока, рыбы, повышенной влажности и ветра. Специалист порекомендовала избегать переохлаждения кожи зимой. Кроме того, стоит использовать специальные крема, а также не допускать пересушивания, передали Nation News.

«Это не какое-то обособленное кожное заболевание, которое имеет особенную природу. Все гораздо проще: холодовой дерматит — это реакция кожного покрова на холод», — пояснила специалист.

Скорогудаева посоветовала обязательно носить варежки в этот период, а также прикрывать лицо во время прогулки на улице. Участник кожи, которые склонны к раздражению, стоит покрывать специальными защитными кремами. Если же вышеперечисленные средства не спасают, необходимо обратиться к врачу.