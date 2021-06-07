Врачи рассказали, как бороться с головной болью

При возникновении головной боли мы обычно спешим выпить таблетку, чтобы скорее о ней забыть. Но таким образом мы не искореняем причину боли, а просто перестаем ее чувствовать. Врачи назвали основные причины, по которым чаще всего возникает головная боль, и рассказали, как ее предотвратить. Об этом написало издание Pravda.Ru.

Корреспонденты сайта backpain.news опросили практикующих врачей о том, что чаще всего становится причиной головной боли.

Первой причиной назвали голод. Боль может быть вызвана падением сахара в крови, в таком случае она часто сопровождается головокружением и слабостью. Регулярное питание и потребление большого количества овощей и фруктов, а также исключение вредной пищи поможет решить проблему.

Также триггером боли может стать обезвоживание. Это еще одна причина, по которой важно соблюдать питьевой режим и не злоупотреблять кофе и алкоголем.

Голова может болеть и от напряжения глаз — такая боль концентрируется в лобной части головы. Если вы работаете за компьютером, не забывайте делать перерывы в течение дня хотя бы на 10 минут.

Долгое нахождение в сидячем положении, в машине или за компьютером, особенно со ссутуленной спиной, вызывает мышечной напряжение, которое может вызвать головную боль. Попробуйте размять мышцы шеи и плеч или просто позволить себе небольшую прогулку.

Наконец, головную боль могут спровоцировать невралгия и высокое кровяное давление. Невралгическая головная боль, или мигрень, часто сопровождается тошнотой. А высокое кровяное давление может вызвать пятна и покраснения кожи (но может проходить и бессимптомно). Если вы часто страдаете от головной боли и не можете определить причину, следует обратиться к врачу.