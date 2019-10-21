Врачи рассказали, как бороться с гипертонической болезнью

Медики рассказали, что гипертоническая болезнь не всегда проявляется яркой симптоматикой. Однако при появлении показателей между 120/80 и 130/80 стоит обратить на это внимание. Показатели от 130/80 до 139/89 — уже веский повод для похода к врачу, так как это говорит о гипертонии первой степени.

Как сообщил портал «Утро.ру», диета — первое средство борьбы с повышенным артериальным давлением. Гипертоникам следует соблюдать диету из овощей, фруктов, круп, рыбы, нежирного мяса и молочной продукции. Также необходимо ограничить потребление соли, так как она задерживает в организме жидкость. Отказаться придется и от жареного, копченого либо содержащего консерванты. Медики посоветовали заняться плаванием, танцами или бегом, а также избегать стрессов.