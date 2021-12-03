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    03 декабря 2021, 11:53

    Врачи рассказали, к каким последствиям может привести чрезмерная злость

    Специалисты университета в Голуэе: злость и физнагрузки могут спровоцировать инсульт

    Оксана Лавнюженко

    Специалисты Ирландского национального университета в Голуэе рассказали, что чрезмерная злость и гнев могут спровоцировать инсульт. Также на его появление могут повлиять сильные физические нагрузки. Об это написала «Газета.ru» со ссылкой на журнал European Heart Journal.

    Врачи рассказали, к каким последствиям может привести чрезмерная злость

    Для эксперимента ученые проанализировали более 13 тысяч случаев острого инсульта у пациентов разных этнических групп. Оказалось, что каждый 11-й пациент испытывал гнев или злость в течение часа перед инсультом, а каждый 20-й перед инсультом занимался спортом или тяжелым трудом.

    Сопоставив полученные данные, исследователи пришли к выводу, что злость повышает риск инсульта в среднем на 30%, особенно для людей без депрессии. В случае физического труда риск возрастал на 60%, преимущественно у женского пола.

    Помимо злости и физических нагрузок на риск возникновения инсульта влияет гипертония, ожирение, курение и другие вредные привычки. Врачи рекомендуют правильно питаться, по возможности не пить алкоголь и отказаться от курения, а также соблюдать умеренные физические нагрузки.