Врачи рассказали, к каким последствиям может привести чрезмерная злость

Специалисты Ирландского национального университета в Голуэе рассказали, что чрезмерная злость и гнев могут спровоцировать инсульт. Также на его появление могут повлиять сильные физические нагрузки. Об это написала «Газета.ru» со ссылкой на журнал European Heart Journal.

Для эксперимента ученые проанализировали более 13 тысяч случаев острого инсульта у пациентов разных этнических групп. Оказалось, что каждый 11-й пациент испытывал гнев или злость в течение часа перед инсультом, а каждый 20-й перед инсультом занимался спортом или тяжелым трудом.

Сопоставив полученные данные, исследователи пришли к выводу, что злость повышает риск инсульта в среднем на 30%, особенно для людей без депрессии. В случае физического труда риск возрастал на 60%, преимущественно у женского пола.

Помимо злости и физических нагрузок на риск возникновения инсульта влияет гипертония, ожирение, курение и другие вредные привычки. Врачи рекомендуют правильно питаться, по возможности не пить алкоголь и отказаться от курения, а также соблюдать умеренные физические нагрузки.