Врачи рассказали, к чему может привести дефицит витамина D

Нехватка витамина D может крайне негативно сказаться на здоровье человека. Таким мнением поделилась врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на mkset.ru.

Витамин D, также известный как кальциферол, крайне важен для здоровья человека. Он обеспечивает нормальный рост и развитие костей, а также предотвращает развитие рахита. Кроме того, с его помощью можно поддерживать хорошее настроение. А вот его недостаток способен вызвать массу проблем. У человека ухудшаются когнитивные способности, а также ослабляется иммунитет.

Кроме того, может возникнуть парестезия — расстройство чувствительности. Человек, столкнувшийся с таким заболеванием, испытывает жжение, покалывание, ползание мурашек.

Специалисты провели целый ряд исследований, в ходе которых выяснили, что недостаток этого вещества приводит к ухудшению работы мозга. Также при низкой содержании витамина D в организме возрастает риск возрастных нейродегенеративных заболеваний.