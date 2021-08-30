Врачи рассказали, для кого занятия в спортзале могут быть смертельно опасны

Сейчас все больше людей посещают фитнес-залы. Однако для некоторых людей такие занятия могут быть опасны, передала «Вечерняя Москва».

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа заявила, что повышенные физические нагрузки могут быть опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она предупредила, что занятия могут закончиться даже смертью.

«При повышенном тромбообразовании, которое может быть по разным причинам, двигаться нельзя», — рассказала врач.

Специалист заявила также, что перед походом в фитнес-зал необходимо посетить терапевта и сдать все необходимые анализы -- общий анализ крови и коагулограмму.

«Каждый день перед занятиями — контроль давления. Без него вообще нельзя ходить на тренировки. А некоторые с давлением в 200 начинают бегать по дорожке, вообще — мама дорогая!», — отметила Лапа.

Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о том, что для спортсменов также может быть опасно наличие таких заболеваний, как астма тяжелой степени, нарушение свертываемости крови, тромбозы, тромбоэмболии, проблемы с легкими и даже язва желудка. Все дело в том, что во время тренировок сосуды напряжены, кровоток изменен, усилен. Это может привести к обострению язвы и, как следствие, перитониту и смерти.

При этом люди с сахарным диабетом первого типа также подвержены риску смерти во время тренировок. Во время занятий спортом человек с таким заболеванием может впасть в гипогликемическую кому. Таким мнением поделился врач-терапевт Александр Барвинский.

«Также электролитный сдвиг, если человек интенсивно потеет, у него гипонатриемия как следствие интенсивного потения, тоже может быть причиной серьезных осложнений, проблем и даже смерти. Гипонатриемия, гипокалиемия, то есть потеря электролитов во время интенсивной нагрузки, и, как следствие, нарушение ритма сердца. Может наступить остановка сердца из-за электролитных нарушений», — отметил эксперт.