Врачи рассказали, действительно ли полезны умные часы

Apple Watch, умные браслеты и часы не могут носить статус медицинских изделий. Такая техника недостаточно точна. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан», кандидат медицинских наук Светлана Мирная. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист подчеркнула, что умные устройства обладают довольно большой погрешностью. С их помощью можно оценить лишь примерную нагрузку на организм. Не стоит использовать умные часы как ориентир для расчета дозы лекарственных препаратов.

По словам Мирной, гаджеты лучше всего использовать как дополнительный стимул во время физической активности.