Врачи рассказали, что здоровый жир спасет от болезней сердца

Эксперты посоветовали есть побольше зеленых овощей, так как они содержат лютеин, кальций, калий и магний, которые оказывают гипотензивное действие и укрепляют сосуды.

Также рекомендуется есть красные растительные продукты. Например клюква повысит эластичность сосудов, а свекла понизит давление.

Врачи отметили пользу жиров. Однако важно выбрать «здоровый» жир: рапсовое и оливковое масло, жирную рыбу, авокадо, орехи, льняное масло и семена льна. Благодаря ненасыщенным жирным кислотам омега-3 эти продукты защитят сосуды и миокард.

А вот от большого количества мяса рекомендуется отказаться: оно содержит насыщенные жиры, которые повышают холестерин ЛПНП, из-за которого возникают бляшки в сосудах.

Врачи напомнили о пользе средиземноморской диеты. В классическом варианте она включает рыбу, чеснок, оливки, оливковое масло и мало красного мяса. Благодаря контролю уровня липидов она снижает риск атеросклероза.

Медики посоветовали снизить потребление сахара и включить в рацион специи. Например, красный жгучий перец и корицу.

Важно употреблять в пищу продукты, которые содержат много магния: орехи, бананы и бобовые. Из-за дисбаланса этого элемента повышается рис сердечных аритмий.

Также врачи напомнили выпивать достаточное количество воды, так как от нее зависит объем циркулирующей крови и нагрузка на сердце, которая возрастает при нехватке жидкости.