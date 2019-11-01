  • Врачи рассказали, что здоровый жир спасет от болезней сердца

    01 ноября 2019, 14:34

    Ирина Нагайникова

    Специалисты рассказали, какие продукты защитят сосуды, улучшат кровообращение и предотвратят образование тромбов, сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на «МедикФорум».
    Врачи рассказали, что здоровый жир спасет от болезней сердца

    Эксперты посоветовали есть побольше зеленых овощей, так как они содержат лютеин, кальций, калий и магний, которые оказывают гипотензивное действие и укрепляют сосуды.

    Также рекомендуется есть красные растительные продукты. Например клюква повысит эластичность сосудов, а свекла понизит давление.

    Врачи отметили пользу жиров. Однако важно выбрать «здоровый» жир: рапсовое и оливковое масло, жирную рыбу, авокадо, орехи, льняное масло и семена льна. Благодаря ненасыщенным жирным кислотам омега-3 эти продукты защитят сосуды и миокард.

    А вот от большого количества мяса рекомендуется отказаться: оно содержит насыщенные жиры, которые повышают холестерин ЛПНП, из-за которого возникают бляшки в сосудах.

    Врачи напомнили о пользе средиземноморской диеты. В классическом варианте она включает рыбу, чеснок, оливки, оливковое масло и мало красного мяса. Благодаря контролю уровня липидов она снижает риск атеросклероза.

    Медики посоветовали снизить потребление сахара и включить в рацион специи. Например, красный жгучий перец и корицу.

    Важно употреблять в пищу продукты, которые содержат много магния: орехи, бананы и бобовые. Из-за дисбаланса этого элемента повышается рис сердечных аритмий.

    Также врачи напомнили выпивать достаточное количество воды, так как от нее зависит объем циркулирующей крови и нагрузка на сердце, которая возрастает при нехватке жидкости.