Врачи рассказали, что свидетельствует о циррозе печени

Ученые из Национальной службы здравоохранения рассказали, какие главные симптомы свидетельствуют о проблемах с печенью и приближающемся циррозе. К ним относится диарея. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на Express.

Другими признаками заболевания являются боль в животе, потеря аппетита, общее недомогание и постоянное ощущение себя больным. Специалисты подчеркнули, что возникает цирроз обычно из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков. Если человек злоупотребляет спиртным, печень теряет способность к самовосстановлению и провоцирует развитие жирового гепатоза. При этом в последнее время количество жалоб на цирроз со стороны англичан значительно возросло.

Здоровая печень способна самостоятельно восполнять потери на клеточном уровне. Однако при фильтрации алкоголя часть клеток атрофируется.

По мнению специалистов, стресс из-за пандемии коронавируса провоцирует чрезмерное употребление спиртного. Важно как можно внимательнее относиться к сигналам организма, так как первую стадию жировой болезни печени возможно вылечить.