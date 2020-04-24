Врачи рассказали, что с собой взять при госпитализации из-за коронавируса

Врачи городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова составили список необходимых вещей, которые нужно взять с собой, если вас госпитализируют с коронавирусом. Пребывание в стационаре с COVID-19 имеет свою особенность — к пациентам не будут пускать посетителей.

Как сообщает «Московский комсомолец», в первую очередь стоит взять с собой документы — страховой полис и паспорт. Если у вас есть какое-то хроническое заболевание, следует подготовить принимаемые лекарства.

Не стоит забывать о телефоне для общения с родственниками и зарядке для него. Также россиянам советуют взять с собой индивидуальную посуду и необходимую одежду.

«Нелишним будет добавить еще средства дезинфекции», — предупреждают медики.

По словам сотрудников больницы, диагноз «коронавирусная инфекция» сам по себе является достаточным фактором стресса. Поэтому готовиться к госпитализации желательно заранее, чтобы в спешке ничего не забыть.

Ранее московский оперативный штаб предупредил о возобновлении роста числа госпитализаций больных COVID-19. На прошлой неделе число ежедневных госпитализаций стабилизировалось, но сейчас рост возобновился.

В России зафиксировано 68 622 случая заражения инфекцией. За последние сутки зафиксировано 5849 новых заболеваний. Погибли 615 человек, по данным стопкоронавирус.рф.